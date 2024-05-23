Конкурент Лапорты просит его уйти в отставку с поста президента Барселоны

Главный конкурент Жоана Лапорты на предыдущих выборах президента Барселоны Виктор Фонт отправил письмо, в котором попросил его уйти в отставку со своей должности.

"Уважаемый президент, я обращаюсь к вам в связи с глубокой обеспокоенностью многих членов клуба прогрессом Барсы в экономической, социальной и институциональной сферах - областях, которые должны хорошо функционировать, если мы хотим, чтобы спортивный успех сопутствовал нам. Не так давно я поделился с нашими членами своим диагнозом ситуации в письме, которое прилагаю к этому документу. Как вы помните, в начале вашего срока я предоставил в ваше распоряжение наш план. Я остаюсь в вашем распоряжении, чтобы оказать любую помощь. Но если, учитывая сложность момента и, судя по неудовлетворительным результатам, достигнутым с 2021 года, вы не считаете себя способным вести «Барсу» вперед, мы просим вас уйти в отставку. Мы представляем новое поколение кулес и готовы преобразовать клуб, модернизировать его и раз и навсегда вернуть его на то место, которого он заслуживает", – говорится в письме.

Как сообщает Diario Sport, Фонт и многие другие члены правления Барселоны также недовольны решением Лапорты уволить Хави после завершения сезона.

Сегодня стало известно, что Барселона достигла договоренности с экс-тренером Баварии и сборной Германии Ханси Фликом.

Нынешний сезон Ла Лиги Барса уже гарантирована завершила на втором месте.