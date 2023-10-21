Колорадо — Каролина, Чикаго — Вегас и другие. Анонс игрового дня НХЛ
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) ночью с субботы на воскресенье запланировано проведение пятнадцати матчей.
Колорадо — Каролина
Колорадо стартовал с четырех побед подряд. Лишь поединок против Сан-Хосе был выигран в серии булитов, а в остальных матчах Эвеланш побеждали уверенно: 5:2 с Лос-Анджелес, 4:1 с Сиэтлом и 4:0 с Чикаго. Каролина на старте показывает сверхрезультативный хоккей - в пяти матчах заброшено 24 шайбы и столько же пропущено.
Этот матч начнется в 3:00 по центрально европейскому времени.
Чикаго — Вегас
Чикаго стартовал нестабильно. Команда победила Питтсбург и Торонто, но проиграла Бостону, Монреалю и Колорадо. Вегас наоборот в стартовых поединках выглядит отлично. В первых трех матчах с одинаковым счетом 4:1 были обыграны Сиэтл, Сан-Хосе и Анахайм, а затем в серии булитов Даллас. В прошлом матче Вегас добился победы над Виннипегом (5:3).
Матч начнется в 2:00 по центрально европейскому времени.
Другие матчи игрового дня:
- Оттава — Детройт — 2:5
- Аризона — Анахайм — 22:00 CET
- Баффало — Айлендерс — 01:00 CET
- Монреаль — Вашингтон — 01:00 CET
- Тампа-Бэй — Торонто — 01:00 CET
- Флорида — Ванкувер — 01:00 CET
- Даллас — Филадельфия — 02:00 CET
- Миннесота — Коламбус — 02:00 CET
- Нэшвилл — Сан-Хосе — 02:00 CET
- Сент-Луис — Питтсбург — 02:00 CET
- Сиэтл — Рейнджерс — 04:00 CET
- Эдмонтон — Виннипег — 04:00 CET
- Лос-Анджелес — Бостон — 04:30 CET