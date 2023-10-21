Колорадо — Каролина, Чикаго — Вегас и другие. Анонс игрового дня НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) ночью с субботы на воскресенье запланировано проведение пятнадцати матчей.

Колорадо — Каролина

Колорадо стартовал с четырех побед подряд. Лишь поединок против Сан-Хосе был выигран в серии булитов, а в остальных матчах Эвеланш побеждали уверенно: 5:2 с Лос-Анджелес, 4:1 с Сиэтлом и 4:0 с Чикаго. Каролина на старте показывает сверхрезультативный хоккей - в пяти матчах заброшено 24 шайбы и столько же пропущено.

Этот матч начнется в 3:00 по центрально европейскому времени.

Чикаго — Вегас

Чикаго стартовал нестабильно. Команда победила Питтсбург и Торонто, но проиграла Бостону, Монреалю и Колорадо. Вегас наоборот в стартовых поединках выглядит отлично. В первых трех матчах с одинаковым счетом 4:1 были обыграны Сиэтл, Сан-Хосе и Анахайм, а затем в серии булитов Даллас. В прошлом матче Вегас добился победы над Виннипегом (5:3).

Матч начнется в 2:00 по центрально европейскому времени.

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