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Колорадо — Каролина, Чикаго — Вегас и другие. Анонс игрового дня НХЛ

Новости хоккея Сегодня, 16:34
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Колорадо — Каролина, Чикаго — Вегас и другие. Анонс игрового дня НХЛ Фото: nhl.com/ Автор неизвестен

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) ночью с субботы на воскресенье запланировано проведение пятнадцати матчей.

Колорадо — Каролина

Колорадо стартовал с четырех побед подряд. Лишь поединок против Сан-Хосе был выигран в серии булитов, а в остальных матчах Эвеланш побеждали уверенно: 5:2 с Лос-Анджелес, 4:1 с Сиэтлом и 4:0 с Чикаго. Каролина на старте показывает сверхрезультативный хоккей - в пяти матчах заброшено 24 шайбы и столько же пропущено.

Этот матч начнется в 3:00 по центрально европейскому времени.

Чикаго — Вегас

Чикаго стартовал нестабильно. Команда победила Питтсбург и Торонто, но проиграла Бостону, Монреалю и Колорадо. Вегас наоборот в стартовых поединках выглядит отлично. В первых трех матчах с одинаковым счетом 4:1 были обыграны Сиэтл, Сан-Хосе и Анахайм, а затем в серии булитов Даллас. В прошлом матче Вегас добился победы над Виннипегом (5:3).

Матч начнется в 2:00 по центрально европейскому времени.

Другие матчи игрового дня:

  • Оттава — Детройт — 2:5
  • Аризона — Анахайм — 22:00 CET
  • Баффало — Айлендерс — 01:00 CET
  • Монреаль — Вашингтон — 01:00 CET
  • Тампа-Бэй — Торонто — 01:00 CET
  • Флорида — Ванкувер — 01:00 CET
  • Даллас — Филадельфия — 02:00 CET
  • Миннесота — Коламбус — 02:00 CET
  • Нэшвилл — Сан-Хосе — 02:00 CET
  • Сент-Луис — Питтсбург — 02:00 CET
  • Сиэтл — Рейнджерс — 04:00 CET
  • Эдмонтон — Виннипег — 04:00 CET
  • Лос-Анджелес — Бостон — 04:30 CET
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