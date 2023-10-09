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Когда будут голы? xG Холанда в матче с Арсеналом составил 0,00

Новости футбола Сегодня, 15:14
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Когда будут голы? xG Холанда в матче с Арсеналом составил 0,00 ФОТО: Ryan Pierse

8 октября состоялся матч 8-го тура АПЛ между клубами Арсенал и Манчестер Сити. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу канониров.

Единственный гол на 86-й минуте забил Габриэл Мартинелли.

Лучшим игроком встречи был признан капитан лондонской команды Деклан Райс.

Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд провел на поле все 90 минут, но так и не смог отличиться в этом поединке. xG (ожидаемые голы) Холанда составил 0,00.

Эрлинг не может забить в трех матчах подряд за Манчестер Сити. Норвежец не сумел записать на свой счет хотя бы 1 гол в поединках против Вулверхэмптона, РБ Лейпциг и Арсенала.

Несмотря на слабую результативность Эрлинга в последних играх, Холанд все равно является лучшим бомбардиром АПЛ 2023/24 на текущий момент. У него 8 голов и 1 ассист.

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