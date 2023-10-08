Холанд снова не забил, Артета обыграл Гвардиолу. Оценки игроков за матч Арсенал – Манчестер Сити

8 октября состоялся матч 8-го тура АПЛ между клубами Арсенал и Манчестер Сити. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу канониров.

Единственный гол на 86-й минуте забил Габриэл Мартинелли, который принес победу подопечным Микеля Артеты над командой Пепа Гвардиолы.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил игрокам оценки. Лучшим стал капитан лондонской команды Деклан Райс (7.8).

Автор единственного гола Мартинелли получил оценку в 7.7 баллов. Лучшим в составе горожан стал Филл Фоден (7.4).

Самые низкие показатели у Альвареса, Эдерсона и Стоунза - 5.9.

Оценки WhoScored за матч Арсенал - Манчестер Сити - 1:0