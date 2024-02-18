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Ключевой центральный защитник Реал Мадрида скоро вернется в команду после травмы

Новости футбола Сегодня, 04:55
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Ключевой центральный защитник Реал Мадрида скоро вернется в команду после травмы Ключевой центральный защитник Реал Мадрида скоро вернется в команду после травмы

Травма Эдер Милитао, безусловно, стала большой неудачей для Реал Мадрида в этом сезоне. После разрыва крестообразной связки в матче против Атлетика Бильбао в первом туре Ла Лиги текущего сезона, бразильский защитник находится в лазарете команды. Сейчас, согласно даннымFootballEspana игрок находится на стадии восстановления и хочет, как можно скорее вернуться в строй.

Хотя Реал Мадрид на протяжении всего сезона демонстрирует превосходную форму, у них было много проблем на позиции центрального защитника. Травма Милитао была первой, после подобная участь постигла и Давида Алабу в декабре.

В результате этого Антонио Рюдигер и Начо Фернандес остались единственными вариантами Карло Анчелотти в центре защиты. Это привело к тому, что Орельена Чуамени несколько раз пришлось использовать не на своей позиции, хотя есть надежда, что это исправится в ближайшее время. Relevo сообщает, что Милитао должен вернуться к полноценным тренировкам в ближайшие недели, и он, вероятно, будет в полной игровой форме к четвертьфинальным поединкам Лиги чемпионов в начале апреля.

Возвращение Милитао станет огромным поддержкой для Реала в преддверии делового завершения сезона, поскольку они стремятся привезти домой на «Сантьяго Бернабеу» новые трофеи.

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