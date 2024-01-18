Ключевой футболист Тоттенхэма близок к возвращению в строй после тяжелой травмы

Полузащитник Тоттенхэма Джеймс Мэддисон близок к возвращению в общую группу Шпор после почти трехмесячного отсутствия по причине травмы.

Ожидается, что английский хавбек возобновит тренировки с командой без каких-либо ограничений в понедельник, 22 января. Существует высокая вероятность, что футболист сможет помочь Шпорам в матче Кубка Англии против Манчестер Сити, который состоится 26 января.

И это не единственная хорошая новость для поклонников Шпор. Близок к возвращению в строй также израильский вингер Манор Соломон.

Мэддисон в начале ноября травмировал голеностоп. В текущем сезоне хавбек сыграл 12 матчей, забил три гола и сделал шесть ассистов.

Соломон находился вне игры с сентября, когда получил травму мениска на тренировке. На счету израильтянина две голевые передачи в шести матчах Шпор.

Тоттенхэм занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В январе лондонский клуб арендовал форварда Тимо Вернера, а также купил центрбека Раду Дрэгушина из Дженоа.