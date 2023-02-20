Клубы АПЛ поддержат Украину в матчах 25-го тура

Клубы Английской Премьер-лиги поддержат Украину в матчах 25-го тура чемпионата Англии, сообщает The Athletic.

Футболисты всех команд сыграют с сине-желтыми повязками. Данная акция приурочена к годовщине полномасштабного нападения страны-террориста на Украину.

Расписание матчей 25-го тура АПЛ

24 февраля

“Фулхэм” - “Вулверхэмптон”

25 февраля

“Ньюкасл” - “Брайтон”

“Эвертон” - “Астон Вилла”

“Лидс” - “Саутгемптон”

“Лестер” - “Арсенал"

“Вест Хэм” - “Ноттингем Форест”

“Борнмут” - “Манчестер Сити”

“Кристал Пэлас” - “Ливерпуль”

26 февраля

“Манчестер Юнайтед” - “Брентфорд”

“Тоттенхэм” - “Челси”

Не пропустите: Победы "Арсенала" и "Ливерпуля", потери "Сити" и "Челси": результаты 24-го тура АПЛ.