Победы "Арсенала" и "Ливерпуля", потери "Сити" и "Челси": результаты 24-го тура АПЛ

Состоялись матчи 24-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить победы “Арсенала” и “Ливерпуля” над “Астон Виллой” и “Ньюкаслом”, поражение “Челси” от “Саутгемптона”, а также ничью “Манчестер Сити” с “Ноттингем Форест”.

“Манчестер Юнайтед” – “Лестер” - 3:0 (1:0)

Голы: Рэшфорд, 25 - 1:0, Рэшфорд, 56 - 2:0, Санчо, 61 - 3:0

“Астон Вилла" – “Арсенал” - 2:4 (2:1)

Голы: Уоткинс, 5 - 1:0, Сака, 16 - 1:1, Коутиньо, 31 - 2:1, Зинченко, 61 - 2:2, Мартинес, 90+3 (автогол) - 2:3, Мартинелли, 90+8 - 2:4

“Челси” – “Саутгемптон” - 0:1 (0:1)

Гол: Уорд-Проуз, 45 - 0:1

“Ньюкасл” – “Ливерпуль” - 0:2 (0:2)

Голы: Нуньес, 10 - 0:1, Гакпо, 17 - 0:2

“Ноттингем Форест” – “Манчестер Сити” - 1:1 (0:1)

Голы: Силва, 41 - 0:1, Вуд, 84 - 1:1

“Тоттенхэм” – “Вест Хэм” - 2:0 (0:0)

Голы: Эмерсон, 56 - 1:0, Сон Хын Мин, 72 - 2:0

“Брентфорд” – “Кристал Пэлас” - 1:1 (0:0)

Голы: Эзе, 69 - 0:1, Янельт, 90 - 1:1

“Брайтон” – “Фулхэм” - 0:1 (0:0)

Гол: Соломон, 88 - 0:1

“Эвертон” – “Лидс” - 1:0 (0:0)

Гол: Коулмэн, 64 - 1:0

“Вулверхэмптон” – “Борнмут” - 0:1 (0:0)

Гол: Тавернье, 49 - 0:1

Положение команд: "Арсенал" - 54 (23), "Манчестер Сити" - 52 (24), "Манчестер Юнайтед" - 49 (24), "Тоттенхэм" - 42 (24), "Ньюкасл" - 41 (23), "Фулхэм" - 38 (24), "Брайтон", "Ливерпуль" - 35 (22), "Брентфорд" - 35 (23), "Челси" - 31 (23), "Астон Вилла" - 28 (23), "Кристал Пэлас" - 26 (23), "Ноттингем Форест" - 25 (23), "Лестер" - 24 (23), "Вулверхэмптон" - 23 (23), "Эвертон", "Борнмут" - 21 (23), "Вест Хэм" - 20 (23), "Лидс" - 19 (18), "Саутгемптон" - 18 (23).

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