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Клуб Роналду получил очень серьезное наказание от ФИФА

Новости футбола Сегодня, 16:30
Клуб Роналду получил очень серьезное наказание от ФИФА Фото: твиттер "Аль-Наср"/Автор неизвестен

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) на официальном сайте объявила о дисциплинарном наказании для клуба из Саудовской Аравии “Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

Саудовскому клубу запрещено подписывать новых футболистов в три ближайших трансферных окна. Причиной является задолженность за предыдущие трансферы. В 2018 году “Аль-Наср” купил у “Лестера” нигерийского нападающего Ахмеда Мусу. Сумма трансфера составила 16,5 миллионов евро, но саудовский клуб в итоге не доплатил 457 тысяч евро.

Руководство “Аль-Наср” пытается оправдаться тем, что это была техническая ошибка и надеется на смягчение наказания.

38-летний Роналду выступает за “Аль-Наср” с ноября 2022 года. Он перешел в клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне португалец провел 19 матчей, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

“Аль-Наср” в прошлом сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Саудовской Аравии. Таким образом, клуб сыграет в квалификационном раунде азиатской Лиги чемпионов.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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