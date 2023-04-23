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Клуб Берлускони одержал феерическую победу над "Фиорентиной"

Новости футбола Сегодня, 11:42
Фото: инстаграм "Монцы"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Монцы"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Италии “Монца”, которой владеет Сильвио Берлускони, на своем поле обыграла “Фиорентину” со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Дани Моты и Маттео Пессины, а такж автогол Кристиано Песины. У гостей отличились Кристиан Куаме и Риккардо Сапонара.

“Монца”, набрав 41 очко, вышла на 12-е место в турнирной таблице Серии А. “Фиорентина” с 42 очками осталась на 10-й позиции.

“Монца” – “Фиорентина” - 3:2 (2:2)
Голы: Куаме, 8 - 0:1, Сапонара, 13 - 0:2, Бираги, 26 (автогол) - 1:2, Мота, 43 - 2:2, Пессина, 59 (с пенальти) - 3:2

“Монца”: Ди Грегорио, Кальдирола, Мари, Иццо (Марлон, 87), Карлос Аугусто, Пессина (Мачин, 68), Кольпани (Донати, 68), Ровелла, Чурриа, Капрари (Петанья, 78), Мота (Валоти, 87).

“Фиорентина”: Терраччано, Додо (Терзич, 80), Мартинес, Миленкович, Бираги, Сапонара (Соттиль, 59), Барак (Кастровилли, 59), Амрабат (Данкан, 71), Мандрагора (Йович, 71), Артур, Куаме.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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