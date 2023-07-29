Клуб АПЛ готовит бесплатный трансфер звезды "Шахтера"

23-летний вингер донецкого “Шахтера” Тете продолжает колесить по европейским клубам.

Прошлый сезон, а точнее его вторую часть, он провел в английском “Лестере” и, похоже, он зарекомендовал себя в этом чемпионате.

По итогам первенства “Лестер” неожиданно для многих вылетел из элиты английского футбола, а Тете снова формально вернулся в расположение “Шахтера”, хотя там не находится.

Как пишут источники, в услугах игрока заинтересован “Эвертон”, который также в прошлом сезоне вел борьбу за выживание в АПЛ.

Клуб из Ливерпуля рассматривал возможность пригласить бразильского футболиста еще в январе, но тогда бразилец выбрал “Лестер”.

Сейчас же “ириски” снова проявляют интерес к полузащитнику, а подписать его можно без выплаты компенсации украинскому клубу.

Благодаря правилам ФИФА, известным как Annexe 7, Тете может приостановить свой контракт с “Шахтером” до конца сезона 2023/24. Учитывая, что контракт бразильца истекает в конце этого года, это означает, что Тете может самостоятельно решать свою карьеру в ближайшей перспективе.