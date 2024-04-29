Клуб АПЛ готов выложить 50 миллионов евро за молодого таланта Реала

В нынешнем сезоне у 19-летнего полузащитника Реала Арды Гюлера откровенно не задалось с игровой практикой в команде Карло Анчелотти, но некоторые клубы АПЛ готовы обеспечить молодому таланту смену клубной прописки.

Так, в услугах полузащитника заинтересован Ньюкасл, который, согласноDefensaCentral готов выложить за него 50 миллионов евро. Об этом осведомлены боссы мадридского клуба, но сделка вряд ли состоится даже за такие деньги.

Дело в том, что хоть Карло Анчелотти и готов попрощаться с игроком, но хочет он это сделать на правах аренды, чтобы тот начал получать игровое время и вскоре вернулся в команду. Продавать же Гюлера не хочет ни Флорентино Перес, ни наставник Реала.

Вообще уходить из стана «сливочных» не намерен сам 19-летний полузащитник, который хочет продолжать работать в мадридском клубе в следующем сезоне.