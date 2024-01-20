Клопп предложил Эрикссону на день возглавить Ливерпуль

Недавно Свену-Горану Эрикссону поставили диагноз рака. Вопреки болезни, шведский тренер рассказал о своей давней мечте возглавить Ливерпуль. «Красные» в ответ выразили готовность рассмотреть этот вариант и помочь воплотить мечту Эрикссона в жизнь.

Немецкий тренер Ливерпуля Юрген Клопп не против такой идеи и готов помочь легендарному шведу.

«Это было очень трогательно, когда я узнал об этом. Я первый раз услышал о том, что он восхищается и любит Ливерпуль, что он болеет за команду всю жизнь. Мы будем очень рады, если он приедет сюда. И я разрешу занять мое место в офисе, и он сможет выполнять мои обязанности на протяжении дня, если ему захочется. Это не будет проблемой», — сказал Клопп.

Швед известен по работе в сборной Англии, Манчестер Сити, Сампдории и Лацио. В течение карьеры он также, среди прочих, возглавлял Бенфику, Лестер и сборную Мексики. Выигрывал с Гетеборгом Кубок УЕФА, выходил с Бенфикой в финал КЕЧ, становился с Лацио триумфатором Серии А, а с Англией дважды доходил до четвертьфинала ЧМ.