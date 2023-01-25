Киевское "Динамо" разорвало контракт с форвардом Кулачем, он уже нашел новый клуб
Новости футбола Сегодня, 05:00
Фото: твиттер "Зиры"/Автор неизвестен
Нападающий киевского “Динамо” Владислав Кулач сегодня официально покинул украинскую команду.
Об этом сообщила пресс-служба киевлян.
Спустя несколько часов стало известно, что 29-летний украинец продолжит карьеру в Азербайджане.
На правах свободного агента он перебрался в местный клуб “Зира”.
Контракт сторон рассчитан на 1,5 года.
По итогам 18 туров чемпионата Азербайджана “Зира” идет на четвертой строчке турнирной таблицы.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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