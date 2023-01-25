Киевское "Динамо" разорвало контракт с форвардом Кулачем, он уже нашел новый клуб

Нападающий киевского “Динамо” Владислав Кулач сегодня официально покинул украинскую команду.

Об этом сообщила пресс-служба киевлян.

Спустя несколько часов стало известно, что 29-летний украинец продолжит карьеру в Азербайджане.

На правах свободного агента он перебрался в местный клуб “Зира”.

Контракт сторон рассчитан на 1,5 года.

По итогам 18 туров чемпионата Азербайджана “Зира” идет на четвертой строчке турнирной таблицы.