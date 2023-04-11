Киевское "Динамо" расстанется с одним из ветеранов
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм Дениса Бойко/Автор неизвестен
Вратарь киевского “Динамо” Денис Бойко покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sportarena.
По сведениям источника, руководство украинского клуба не планирует продлевать с футболистом контракт, который действует до лета 2023 года. Таким образом, голкипер станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 35-летний Бойко провел за “Динамо” пять матчей во всех турнирах и пропустил три гола.
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