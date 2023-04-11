Шмейхель неожиданно заступился за украинца Мудрика

Бывший голкипер сборной Дании и “Манчестер Юнайтедт” Петер Шмейхель высказал свое мнение о выступлениях украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.

Шмейхель отметил, что несмотря на то, что Мудрик был куплен за огромные деньги, он еще не забил ни одного гола. Тем не менее, Петер считает, что Михаил - отличный игрок, и он хорошо помнит его по выступлениям за "Шахтёр".

По мнению датчанина, Мудрик сталкивается с большим давлением из-за своей высокой цены на трансфер и перехода в "Челси" в последние минуты трансферного окна.

Он также отметил, что вокруг Михаила было много споров и дискуссий относительно его выступлений в нынешнем сезоне.