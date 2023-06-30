Киевское "Динамо" продлило талант с молодым талантом

Пресс-служба киевского “Динамо” на официальном сайте объявила о продлении контракта с центральным защитником Максимом Дячуком.

Новое соглашение между футболистом и украинским клубом будет действовать до лета 2028 года.

19-летний Дячук выступает за “Динамо” с 2020 года. Всего он провел за клуб 14 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Также играл за “Александрию” на правах аренды.