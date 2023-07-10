Киевское "Динамо" продлило контракт с опытным универсальным футболистом

Пресс-служба киевского “Динамо” на официальном сайте объявила о продлении с првым защитником Александром Караваевым, который также может сыграть на позиции правого полузащитника.

Новое соглашение между 31-летним футболистом и украинским клубом будет действовать до лета 2025 года.

Караваев выступает за “Динамо” с 2019 года. Он перешел в киевский клуб из луганской “Зари”. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Всего за “Динамо” он провел 130 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 15 результативных передач. В составе киевского клуба Караваев становился чемпионом Украины в сезоне-2020/2021, два раза выиграл Кубок Украины в сезонах-2019/2020 и 2020/2021, а также дважды стал обладателем Суперкубка Украины в 2019 и 2020 годах. Ранее он также играл за “Шахтер”, “Севастополь” и “Фенербахче” из Турции.

Караваев с 2015 года играет за сборную Украины. Всего за украинскую национальную команду он провел 47 матчей, забил два гола и отдал 13 результативных передач.