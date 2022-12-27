Киевское "Динамо" определило приоритетную позицию для усиления
Новости футбола Сегодня, 12:30
"Динамо" Киев
Киевское "Динамо" хочет усилить позицию нападающего в зимнее трансферное окно, сообщил журналист Игорь Цыганык в программе “Циганик LIVE”.
По сведениям источника, в данный момент у клуба нет реальных вариантов для подписания. Таким образом, вероятность покупки пока не велика.
Стоит отметить, что наилучшую результативность среди форвардов “Динамо” демонстрирует Владислав Ванат, который забил пять голов в 11 матчах. Артем Беседин не забил ни одного мяча в девяти поединках, Владислав Кулач принял участие в двух матчах, голов не забивал.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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