Киевское "Динамо" объявило о возвращении клубной легенды

Пресс-служба киевского “Динамо” на официальном сайте объявила о возвращении в команду нападающего Андрея Ярмоленко.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался украинскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

33-летний Ярмоленко выступал за “Динамо” с 2006 по 2017 год. Всего он провел за клуб 340 матчей во всех турнирах, забил 137 голов и отдал 90 результативных передач. Также играл за “Десну”, дортмундскую “Боруссию" и “Вест Хэм”. За сборную Украины сыграл 115 матчей и забил 45 голов. 3-кратный чемпион Украины, 2-кратный обладатель Кубка Украины, 3-кратный обладатель Суперкубка Украины.