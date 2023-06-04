Кьеза принес "Ювентусу" победу в гостевом матче Серии А

В матче 38-го тура чемпионата Италии туринский “Ювентус” на выезде обыграл “Удинезе” из Удине со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Федерико Кьеза.

“Ювентус”, набрав 62 очка, занял седьмое место в турнирной таблице Серии, и сыграет в Лиге Конференций. “Удинезе” с 46 очками остался на 12-м месте.

“Удинезе” – “Ювентус” - 0:1 (0:0)

Гол: Кьеза, 68 - 0:1

“Удинезе”: Сильвестри, Перес, Гессан (Бута, 80), Абанква (Кочетта, 59), Удоджи, Перейра, Товен (Семеду, 80), Уолас (Арслан, 48), Ловрич, Самарджич, Бету (Несторовски, 79).

“Ювентус”: Щесны, Бонуччи (Ругани, 90), Данило, Гатти, Куадрадо, Костич (Айлинг, 46), Рабьо, Локателли, Миретти (Ди Мария, 62), Кьеза (Паредес, 78), Милик (Кин, 79).