Каждый матч – топ уровень. Известны все пары четвёртого этапа Australian Open среди мужчин
В Мельбурне, Австралия, завершился третий этап первого в текущем году турнира серии Большого шлемаAustralianOpen.
В третьем раунде нас ждало несколько неожиданных результатов. Нуну Боргеш из Португали, который занимает 69-е место в рейтингеWTA переиграл тринадцатую ракетку Григора Димитрова из Болгарии, а сербский теннисист, 60-я ракетка Миомир Кецманович оказался сильнее четырнадцатого номера рейтингаWTAиз США Томми Пола.
Также были и довольно ожидаемые результаты, ведь в четвертом этапе будет семь теннисистов из первой десятки рейтингаWTA. В целом, из шестнадцати спортсменов всего четыре не входят в топ-20 лучших в мире.
Список пар четвертого этапаAustralianOpen среди мужчин:
- Новак Джокович (Сербия) [1] – Адриан Маннарино (Франция) [20]
- Тейлор Фриц (США) [12] – Стефанос Циципас (Греция) [7]
- Янник Зиннер (Италия) [4] – Карен Хачанов [15]
- Алекс Де Минор (Австралия) [10] – Андрей Рублев [5]
- Артюр Казо (Франция) [122] – Хубер Хуркач (Польша) [9]
- Нуну Боргеш (Португалия) [69] – Даниил Медведев [3]
- Александр Зверев (Германия) [6] – Кэмерон Норри (Великобритания) [22]
- Миомир Кецманович (Сербия) [60] – Карлос Алькарас Гарфия (Испания) [2]
Матчи четвертого этапа начнутся уже сегодня ночью, а в целом пройду течении 24 часов.