EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости тенниса Каждый матч – топ уровень. Известны все пары четвёртого этапа Australian Open среди мужчин

Каждый матч – топ уровень. Известны все пары четвёртого этапа Australian Open среди мужчин

Новости тенниса Сегодня, 09:42
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Каждый матч – топ уровень. Известны все пары четвёртого этапа Australian Open среди мужчин Фото: Eurosport/Автор неизвестен

В Мельбурне, Австралия, завершился третий этап первого в текущем году турнира серии Большого шлемаAustralianOpen.

В третьем раунде нас ждало несколько неожиданных результатов. Нуну Боргеш из Португали, который занимает 69-е место в рейтингеWTA переиграл тринадцатую ракетку Григора Димитрова из Болгарии, а сербский теннисист, 60-я ракетка Миомир Кецманович оказался сильнее четырнадцатого номера рейтингаWTAиз США Томми Пола.

Также были и довольно ожидаемые результаты, ведь в четвертом этапе будет семь теннисистов из первой десятки рейтингаWTA. В целом, из шестнадцати спортсменов всего четыре не входят в топ-20 лучших в мире.

Список пар четвертого этапаAustralianOpen среди мужчин:

  • Новак Джокович (Сербия) [1] – Адриан Маннарино (Франция) [20]
  • Тейлор Фриц (США) [12] – Стефанос Циципас (Греция) [7]
  • Янник Зиннер (Италия) [4] – Карен Хачанов [15]
  • Алекс Де Минор (Австралия) [10] – Андрей Рублев [5]
  • Артюр Казо (Франция) [122] – Хубер Хуркач (Польша) [9]
  • Нуну Боргеш (Португалия) [69] – Даниил Медведев [3]
  • Александр Зверев (Германия) [6] – Кэмерон Норри (Великобритания) [22]
  • Миомир Кецманович (Сербия) [60] – Карлос Алькарас Гарфия (Испания) [2]

Матчи четвертого этапа начнутся уже сегодня ночью, а в целом пройду течении 24 часов.

Популярные новости
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 13:28 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 10:58 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости футбола Вчера, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию
Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола Вчера, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал
Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии Новости футбола Вчера, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф Новости футбола Вчера, 13:57 Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:06 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 17:05 Нереальное предложение для Мбаппе, Баварии нужен Трипьер. Главные трансферные новости за 20 января Новости футбола Сегодня, 16:57 КАН-2023. Тунис и Мали в напряженной борьбе не смогли определить сильнейшего Новости футбола Сегодня, 16:50 Серия А. Милан вырвал победу над Удинезе в скандальном поединке Новости баскетбола Сегодня, 16:09 Лидер Пэйсерс установил уникальное достижение в НБА Новости футбола Сегодня, 15:39 Скандал в Серии А. Матч Удинезе - Милан останавливали из-за расизма на трибунах Новости Олимпийский игр Сегодня, 15:38 МОК ввел ограничения на свободу слова во время летней Олимпиады Новости футбола Сегодня, 15:06 Стала известно, сколько в Хайдуке будет зарабатывать Перишич Новости футбола Сегодня, 15:01 Неожиданный поворот. Известно, где продолжит карьеру экс-звезда Ювентуса и Баварии Новости футбола Сегодня, 14:47 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 21 тура
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Новак Джокович – Адриан Маннарино прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года MMA Сегодня Ракель Пеннингтон – Майра Буэно Силва прогноз и ставки на бой 21 января 2024 года MMA Сегодня Шон Стриклэнд — Дрикус Дю Плесси прогноз и ставки на бой 21 января 2024 года Футбол 21 янв 2024 Фрозиноне – Кальяри прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол 21 янв 2024 Лидс Юнайтед – Престон Норт Энд прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол 21 янв 2024 Осасуна – Хетафе прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол 21 янв 2024 Эмполи – Монца прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол 21 янв 2024 Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол 21 янв 2024 Бавария Мюнхен — Вердер Бремен прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол 21 янв 2024 Реал Мадрид – Альмерия прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года