Каждый матч – топ уровень. Известны все пары четвёртого этапа Australian Open среди мужчин

В Мельбурне, Австралия, завершился третий этап первого в текущем году турнира серии Большого шлемаAustralianOpen.

В третьем раунде нас ждало несколько неожиданных результатов. Нуну Боргеш из Португали, который занимает 69-е место в рейтингеWTA переиграл тринадцатую ракетку Григора Димитрова из Болгарии, а сербский теннисист, 60-я ракетка Миомир Кецманович оказался сильнее четырнадцатого номера рейтингаWTAиз США Томми Пола.

Также были и довольно ожидаемые результаты, ведь в четвертом этапе будет семь теннисистов из первой десятки рейтингаWTA. В целом, из шестнадцати спортсменов всего четыре не входят в топ-20 лучших в мире.

Список пар четвертого этапаAustralianOpen среди мужчин:

Новак Джокович (Сербия) [1] – Адриан Маннарино (Франция) [20]

Тейлор Фриц (США) [12] – Стефанос Циципас (Греция) [7]

Янник Зиннер (Италия) [4] – Карен Хачанов [15]

Алекс Де Минор (Австралия) [10] – Андрей Рублев [5]

Артюр Казо (Франция) [122] – Хубер Хуркач (Польша) [9]

Нуну Боргеш (Португалия) [69] – Даниил Медведев [3]

Александр Зверев (Германия) [6] – Кэмерон Норри (Великобритания) [22]

Миомир Кецманович (Сербия) [60] – Карлос Алькарас Гарфия (Испания) [2]

Матчи четвертого этапа начнутся уже сегодня ночью, а в целом пройду течении 24 часов.