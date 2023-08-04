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Карло Анчелотти назвал главные проблемы "Реала" перед началом нового сезона

Новости футбола Сегодня, 08:20
Карло Анчелотти назвал главные проблемы "Реала" перед началом нового сезона Фото: инстаграм Карло Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти недоволен тем, как команда провела этап предсезонной подготовки в США.

“Мы не привыкли к тому, что у нас возникает так много проблем в обороне. Наша защитная игра нуждается в улучшении, ”Реал" пропустил слишком много голов. У нас нарушен баланс и это нуждается в исправлении. Но данную проблему нетрудно решить. Можно, например, защищать немного глубже.

Моя оценка за работу на этапе предсезонной подготовки - шесть баллов из 10. Безусловно, нам нужно решать проблемы в обороне. Атака меня не беспокоит, мы создаем много моментов. Думаю, что мы доминировали во всех матчах. Но защита меня беспокоит. Это коллективная проблема. Мы пропускаем голы в тот момент, когда команда соперника усиливает давление", - приводит слова Анчелотти Marca.

В ходе этапа подготовки в США “Реал” потерпел поражения от “Ювентуса” (1:3) и “Барселоны” (0:3). При этом королевский клуб добился побед в матчах с “Манчестер Юнайтед” (2:0) и “Миланом” (3:2).

Напомним, что в прошлом сезоне “Реал” занял второе место в чемпионате Испании и выиграл Кубок Испании.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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