Капитан Челси близок к возвращению в команду, но наверняка пропустит матч против Арсенала

Рис Джеймс практически полностью восстановился после травмы полученной в матче первого тура Премьер-лиги Англии против Ливерпуля. Но с большой вероятностью защитнику придется пропустить матч против Арсенала в следующую субботу.

Football.london сообщает, что Джеймс хоть и восстановился после травмы подколенного сухожилия, но пока рано судить сможет ли он сыграть против «канониров» на "Стэмфорд Бридж".

Место правого защитника было «больным местом» для Маурисио Почеттино после травмы Джеймса, а усугубилось все после трехматчевой дисквалификации Мало Густо. Тренеру Челси даже приходилось замещать эту позицию игроками левого фланга.

Но ныне Густо отбыл свое наказание, а Джеймс практически полностью восстановился после травмы и у Почеттино появляются варианты на правом фланге защиты.

Стоит отметить, что Челси довольно неуверенно начал текущий сезон и после восьми матчей у них три победы и две ничьи, а одиннадцать очков дают команде лишь одиннадцатое место в турнирной таблице.

Рис Джеймс выступает в Челси с 2019 года и провел за команду 148 матчей.