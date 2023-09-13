Кансело и Феликс получили вызов от руководства Барселоны

Жоао Феликс и Жоао Кансело получили вызов руководства Барселоны, сообщает Goal.

Спортивный директор Барселоны Деко заявил, что бросил вызов обоим новичкам, перешедшим в Барселону на правах аренды. Вызов состоит в том, чтобы в конце этого сезона получили постоянные контракты, то есть Барселона их выкупила. Несмотря на то что у них аренда без права выкупа, но в случае удачного выступления клуб попытается удержать их.

Также Деко рассказал, пошли ли два игрока на понижение заработной платы, потому что у Барселоны есть определенные проблемы с финансовой стороны. Игроки многое сделали для того, чтобы оказаться в клубе. Противень не раскрыл всех деталей контракта, но Ла Лига приписывает разные вещи.

Спортивный директор рассказал о возможном трансфере Лионеля Месси в Барселону, однако аргентинец перешел в Интер Майами. Противень не обижается на Лео и нет горьких ощущений. Он очень любит и уважает Месси. Было желание иметь такого игрока в Барселоне, чтобы он вернулся. Однако все довольны, что 36-летний игрок наслаждается игрой в США и желает лучшего.