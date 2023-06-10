Канисарес рассказал, почему Месси не будет в "Барселоне"

Легендарный испанский голкипер Сантьяго Канисарес уверен в том, что Лионель Месси не вернется в “Барселону”.

По словам экс-футболиста “Валенсии”, этого не произойдет из-за неприязненных отношений футболиста с президентом клуба Жоаном Лапортой.

"Это скорее фантазия, чем реальная возможность - возвращение Месси. Даже если бы он вернулся, он не смог бы быть таким же Месси, каким был 10 лет назад, и руководство клуба ожидало бы от него чудес. Все знают, что отношения Лео и Лапорты не самые лучшие", - цитирует слова Канисареса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Месси недавно подписал контракт с “Интер Майами”.