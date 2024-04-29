Кальяри хочет удержать легендарного тренера. Он думает завершить карьеру

Команда Серии А Кальяри хочет продлить контракт со своим главным тренером Клаудио Раньери, сообщил журналист Николо Скира.

Клуб уже начал работать над новым соглашением. Тем не менее, сам итальянский тренер еще не определился со своим будущим. Его первоначальный план заключался в том, чтобы объявить о завершении футбольной карьеры в конце сезона. Президент Кальяри пытается убедить его изменить идею.

Напомним, что в начале 2023 года Раньери вернулся в Кальяри после 32-летнего отсутствия и за полгода сразу же вывел команду в Серию А, благодаря победе в серии плей-офф за попадание в высший дивизион.

К слову, известный итальянский тренер Антонио Конте, который ранее работал с такими командами, как Ювентус, Челси, Интер, Тоттенхэм и сборная Италии, согласился возглавить Наполи.