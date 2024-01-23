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Кальвин Филлипс в Вест Хэме, Ливерпуль нашел замену Салаху. Главные трансферные новости за 23 января

Новости футбола Сегодня, 17:10
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Кальвин Филлипс в Вест Хэме, Ливерпуль нашел замену Салаху. Главные трансферные новости за 23 января Кальвин Филлипс в Вест Хэме, Ливерпуль нашел замену Салаху. Главные трансферные новости за 23 января

Dailysports подготовил для вас дайджест из главных трансферных новостей и слухов, которые фигурировали в СМИ во вторник, 23 января.

Вест Хэм согласовал аренду Кальвина Филлипса

Кальвин Филлипс – в нескольких шагах от того, чтобы стать игроком Вест Хэма. Как сообщает Фабрицио Романо, арендное соглашение уже согласовано «молотобойцами» как с игроком, так и с Манчестер Сити. Оно так же будет предусматривать опцию выкупа игрока по окончании сезона.

Бензема намерен покинуть Аль-Иттихад

Карим Бензема обратился к боссам Аль-Иттихада с просьбой дать разрешение покинуть клуб. Как сообщает AFP, отход случится не на постоянной основе, а временно.

Гринвуд может перейти в Барселону

Футболист Манчестер Юнайтед, который сейчас выступает в Хетафе, Мейсон Гринвуд может оказаться в Барселоне, сообщает Sun Sport. Сам футболист заинтересован в переходе, следующим шагом для Барсы и МЮ является договоренность. Манчестер Юнайтед также хочет продать игрока, который не входит в планы главного тренера.

Атлетико договорился о подписании Вермеерена

Мадридский Атлетико достиг устной договоренности с Антверпеном о переходе 18-летнего полузащитника Артура Вермеерена. По информации инсайдера Фабрицио Романо, Матрасники заплатят за переход талантливого футболиста больше 25 миллионов евро.

Бавария сделала улучшенное предложение по Трипьеру

Бавария сделала новое, улучшенное предложение Ньюкаслу по защитнику сборной Англии Кирану Трипьеру. Мюнхенский клуб не собирается отступать от идеи подписать защитника, несмотря на предыдущий отказ Ньюкасла продавать своего футболиста. В данный момент между клубами продолжаются переговоры.

Осимхен намекнул, что готов покинуть Наполи

Нападающий Наполи Виктор Осимхен рассказал, что принял важное решение относительно своей карьеры. Нигерийский форвард намекнул, что может покинуть Неаполь по окончании текущего сезона.

Ливерпуль нашел замену Салаху в Бельгии

Ливерпуль уже начинает готовится к возможному уходу своего лидера Мохамеда Салаха, интерес к которому летом проявлял саудовский Аль-Иттихад. Как сообщает Daily Mail, мерсисайдцы следят за 19-летним талантом Генка Билялом Эль Ханнусом. В клубе считают, что в долгосрочной перспективе он будет способен заменить египтянина.

Защитник Тоттенхэма может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Защитник Тоттенхэма Эмерсон Рояль привлекает к себе внимание со стороны саудовских клубов. По сообщению SkySports, игроком интересуется Аль-Насср, но первоначальное предложение ближневосточного коллектива было отклонено клубом со столицы Англии.

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