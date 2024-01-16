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Кайри Ирвинг установил необычное достижение в НБА

Новости баскетбола Сегодня, 12:58
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Кайри Ирвинг установил необычное достижение в НБА Кайри Ирвинг установил необычное достижение в НБА

Баскетболист Даллас Маверикс Кайри Ирвинг установил довольно не стандартное достижение в НБА, сообщает StatMamba.

Даллас провел матч регулярного сезона против Нового Орлеана, Маверикс одержали победу со счетом 125:120. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Кайри Ирвинг. Баскетболист смог набрать за игру 42 очка, семь подборов и семь передач. Благодаря этому 31-летний баскетболист стал первым игроком в истории НБА, который вместе с тремя разными одноклубниками набирал по 40+ очков за матч:

  • 2016 год - он (41) и Леброн Джеймс (41) в Кливленде;
  • 2023 год - он (40) и Лука Дончич (42) в Далласе;
  • 2024 год - он (42) и Тим Хардуэй-младший (41) в Далласе;

Напомним, что команда Кливленд Кавальерс выбрала Ирвинга под первым номером на драфте НБА 2011 года. В дебютном сезоне в составе Кавс, он набирал 18,5 очка и отдавал 5,4 передачи в среднем за матч, признали новичком года. За время пребывания в НБА Кайри трижды участвовал в матче всех звезд НБА, где в 2014 году получил титул самого ценного игрока, а также входил в третью сборную всех звезд.

7 июля 2023 года Ирвинг подписал трехлетний контракт с Маверикс на 120 миллионов долларов с опцией игрока на третий год. На международном уровне Ирвинг выступает за баскетбольную сборную США, в составе которой стал чемпионом мира и был признан самым ценным игроком чемпионата мира 2014 года.

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