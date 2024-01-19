Кабо-Верде разгромил Мозамбик и гарантировал себе место в плей-офф

Во втором туре группового этапа Кубка африканских наций Кабо-Верде сыграл против Мозамбика. В случае победы, Кабо-Верде гарантировал бы себе место в плей-офф.

В первом тайме Кабо-Верде немного больше контролировал мяч и создал больше моментов у ворот соперника. Один из таких завершился голом. На 32-й минуте Бебе вывел свою сборную вперед. Первый тайм завершился при минимальном счете 1:0.

После перерыва Мозамбик выполнил сразу две замены, но все равно пропустили быстрый мяч. На 51-й минуте Райан Мендес удвоил преимущество Кабо-Верде. Спустя 18 минут довели счет до разгромного. Кевин отметился забитым мяч и в итоге поставил точку в матче.

⌚ FULL-TIME!



The Blue Sharks put on a show and defeat Mozambique with 3 goals to nil! 💥#TotalEnergiesAFCON2023 | #CPVMOZ pic.twitter.com/sxlDFE6RjH — CAF (@CAF_Online) January 19, 2024

КАН. Второй тур

Кабо-Верде - Мозамбик - 3:0

Голы: 1:0 - 32 Бебе, 2:0 - 51 Мендес, 3:0 - 69 Кевин