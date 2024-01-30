Известно, когда состоится бой между Гарсией и Хейни

Поединок в первом полусреднем весе между боксерами Райаном Гарсией и Дэвином Хэйни может состояться в апреле, сообщает FIGHTHYPE.COM.

Как сообщают источники, переговоры об этом поединке снова возобновились. Он может пройти 20 апреля. Напомним, что бой Райана Гарсии против Роландо Ромеро был отменен, но промоутер Оскар Де Ла Хойя сообщил, что его подопечный все равно проведет поединок 20 апреля.

В последних поединках, которые провели боксеры, то Гарсия в 8-м раунде нокаутировал Оскара Дуарте, а Хейни победил Реджиса Прогрейса единогласным решением судей.

Обладатель пояса ԜВС в легком весе Шакур Стивенсон объявил о своем решении завершить профессиональную боксерскую карьеру. Соответствующее заявление боец опубликовал на своей странице в соцсети Х (ранее - Твиттер).

Причина для такого решения 26-летнего американца остается неизвестной. Как и серьезность его намерений.