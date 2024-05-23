Известно, какой трансфер стал лучшим в сезоне 2023-24
Издание Goal назвал свой рейтинг лучших трансферов в сезоне 2023-24.
На первом месте, по мнению издания, Алекс Гримальдо, который подписал контракт с Байер Леверкузеном в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он 12 голов забил и отдал 17 голевых передач.
На второй строчке Пьер-Эмерик Обамеянг - он подписал контракт с Марселем и также в статусе свободного агента. Он забил 17 голов и выполнил четыре ассиста. Тройку лидеров замкнул Александр Серлот, который перешел из Лейпцига в Вильярреал за 8,5 млн фунтов. В 33 матчах он забил 23 гола и отдал шесть голевых передач.
Также, в пятерку входят: нападающий Жироны Артем Довбик, который перешел из команды Днепр-1 за 6,6 млн фунтов, а на пятом месте Виктор Бонифас. Перешел из Юниона в Байер за 17 млн фунтов.
Топ-10 лучших трансферов от издания Goal
- Алекс Гримальдо - в Байер (свободный агент);
- Пьер-Эмерик Обамеянг - в Марсель (свободный агент);
- Александр Серлот - из Лейпцига в Вильярреал за 8,5 млн фунтов;
- Артем Довбик - из Днепра-1 в Жирону за 6,6 млн фунтов;
- Виктор Бонифас - из Юниона в Байер за 17 млн фунтов;
- Виктор Дьокереш - из Ковентри в Спортинг за 17 млн фунтов;
- Маркус Тюрам - в Интер (свободный агент);
- Джуд Беллингем - из Боруссии Дортмунд в Реал за 88 млн фунтов;
- Риккардо Калафьори - из Базеля в Болонью за 3,4 млн фунтов;
- Гранит Джака - из Арсенала в Байер за 21,4 млн фунтов.
К слову, издание ESPN опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.