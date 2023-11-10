Известно, какой будет призовой фонд Кубка мира по биатлону в сезоне 2023-24

В будущем биатлонном сезоне 2023-2024 годов призовой фонд составит более пяти миллионов, сообщили в IBU.

На Кубке мира будут разыграны 5 300 500 миллионов, а на Чемпионате мира - 1 570 900 миллионов евро. Таким образом, в биатлонном сезоне 2023-24 годов общий призовой фонд составит 9 174 450 миллионов евро. В остальную сумму входит фонд чемпионата Европы, Кубка IBU, летнего чемпионата мира, а также премии за победу в общем зачёте КС и в отдельных зачётах.

Кстати, в прошлом сезоне призовой фонд составил 8,8 миллиона евро. Нынешний сезон начнется 25 ноября.

Напомним, что французские биатлонисты Жюлия Симон и Фабьен Клод примут участие в 20-м биатлонном турнире WTC Рождественская гонка. Турнир пройдет 28 декабря на "Фельтинс-Арене" в Германии.

Симон и Клод стали чемпионами Рождественской гонки прошлого года. Симон в прошлом сезоне стала победительницей общего зачёта Кубка мира.