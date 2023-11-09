Известно, будет ли Барселона усиливаться в зимнее трансферное окно

Барселона сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, что отразится на их трансферной политике, сообщает Sport.es.

По информации источников, Барселона сможет подписывать новых игроков только в случае продажи кого-то из футболистов. Однак даже в таких условиях не все полученные средства можно будет потратить на подписание новичков. Главный тренер команды Хави уже проинформирован, что единственным новичком в январе будет Витор Роке из Атлетико Паранаенсе, который подписал контракт еще летом, хотя его еще не зарегистрировали.

Барселона занимает первое место в группе Лиги Чемпионов. Что касается Ла Лиги, каталонцы после 12 туров идут третьими.

Напомним, что главный тренер Барселоны Хави провел встречу с командой, на которой обсудил гордость и самоотдачу. Тренер провел 45-минутную встречу с игроками Барселоны. Сначала слово взял сам Хави. Он, в частности, говорил о гордости и самоотдаче.

Затем он поинтересовался мнением игроков, попросив их откровенно высказаться. Особенно активно высказывались Марк-Андре тер Штеген и Рональд Араухо. Слово также взяли Роберт Левандовски и Илкай Гюндоган. По информации источника, встреча прошла в позитивном ключе.