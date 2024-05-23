Известный промоутер поделился ожиданиями от реванша между Фьюри и Усиком

Cо-промоутер бывшего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, Фрэнк Уоррен, поделился ожиданиями от реванша своего подопечного и Александра Усика, который запланирован на октябрь.

“Нас ждет реванш. Я думаю, что это будет лучше, чем оригинальный бой. Они оба хорошо знают друг друга, они делили ринг и будут стремиться использовать то, что получили в бою, как преимущество, чтобы победить своего противника.

Конечно, Тайсон Фьюри хочет победить, и он должен выиграть. Ему нужен реванш, потому что он думает, что сможет. Он верит в себя, и это укрепит его наследие”,- сказал Уоррен для BBC.