Испания выиграла в стартовом матче молодежного Евро-2023

В матче 1-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы 2023 года сборная Испании обыграла сборную Румынии со счетом 2:0.

Победу испанской национальной команде принесли голы Алекса Баэны и Хуана Миранды.

Во 2-м туре Испания сыграет с Хорватией, Румыния сыграет с Украиной. Матчи состоятся 24 июня.

Румыния - Испания - 0:2 (0:0)

Голы: Баэна, 56 - 0:1, Миранда, 62 - 0:2

Румыния: Попа, Дикан, Борза, Пантя, Раковицан, Ишфан (Цику, 85), Албу, Питу (Ликсандру, 65), Мунтяну (Мазилу, 72), Бырлиджа (Петрила, 65), Попеску (Маркович, 65).

Испания: Тенас, Мартинес (Виктор Гомес, 46), Паредес, Пачеко, Миранда, Серхио Гомес, Бланко, Баэна (Вейга, 74), Сансет (Орос, 74), Санчес (Рикельме, 81), Руис (Камельо, 86).