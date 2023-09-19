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Иранские фанаты сорвали тренировку Аль-Насра

Новости футбола Сегодня, 02:12
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Иранские фанаты сорвали тренировку Аль-Насра Иранские фанаты сорвали тренировку Аль-Насра

Прибытие португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в Тегеран стало очень громким событием для Ирана.

По информации TasnimSport, на тренировку команды прибыли тысячи фанатов, желающих увидеть Роналду. По этой причине занятия команды пришлось отменить.

По данным источника, несколько сотен болельщиков вышли на дорогу и сопровождали автобус с португальским игроком, из-за чего движение было усложнено.

Футболист прилетел в Тегеран в составе саудовского клуба для матча азиатской Лиги чемпионов с «Персеполисом». Встреча состоится сегодня, 19 сентября.

Напомним, что Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года и подписал контракт до лета 2025 года.

В этом сезоне капитан сборной Португалии сыграл в четырех матчах чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, что до переезда в Саудовскую Аравию португалец выступал в Англии за “Манчестер Юнайтед” и со скандалом покинул команду.

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