"Интер" сообщил "Челси" цену на вратаря Онана

Миланский “Интер” определился с ценой на камерунского вратаря Андре Онана, которым интересуется лондонский “Челси”, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, итальянский клуб готов продать голкипера за 40 миллионов евро. Данная сумма может устроить английский клуб.

В нынешнем сезоне 27-летний Онана провел за “Интер” 41 матч во всех турнирах и пропустил 36 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.