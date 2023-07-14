"Интер" сделал первое предложение по трансферу украинца Анатолия Трубина

Миланский “Интер” начал переговоры по трансферу вратаря донецкого “Шахтера” и сборной Украины Анатолия Трубина, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб готов заплатить за футболиста 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на два миллиона евро за счет бонусов. Кроме того, “Интер” предлагает “Шахтеру” 10 процентов от суммы следующего трансфер украинца. При этом, данное предложение находится довольно далеко от требований “Шахтера”. Украинский клуб хочет получить за Трубина 20 миллионов евро и 20 процентов от суммы следующего трансфер украинца.

21-летний Трубин является воспитанником “Шахтера”. Всего он провел за украинский клуб 94 матча во всех турнирах и пропустил 94 гола. Также он в 39 матчах ушел с поля без пропущенных голов. Контракт голкипера с клубом из Донецка действует до лета 2024 года.

Трубин с 2021 года играет за сборную Украины. Всего за украинскую национальную команду он провел семь матчей и пропустил 12 голов.