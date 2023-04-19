Главная Новости "Интер" прошел "Бенфику" в Лиге чемпионов

"Интер" прошел "Бенфику" в Лиге чемпионов

Новости футбола Сегодня, 16:58
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов миланский “Интер” на своем поле сыграл вничью с лиссабонской “Бенфикой” со счетом 3:3, но пробился в полуфинал по сумме двух встреч.

У итальянцев забивали Николо Барелла, Лаутаро Мартинес и Хоакин Корреа. За гостей отличились Фредрик Эурснес, Антониу Силва и Петар Муса.

В ½ финала “Интер” сыграет с “Миланом”.

“Интер” Италия – “Бенфика” Португалия - 3:3 (1:1) - первый матч - 2:0
Голы: Барелла, 14 - 1:0, Эурснес, 38 - 1:1, Мартинес, 65 - 2:1, Корреа, 78 - 3:1, Антониу Силва, 86 - 3:2, Муса, 90+5 - 3:3

Интер": Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони (Д`Амброзио, 80), Димарко (Гозенс, 80), Мхитарян, Брозович, Барелла (Чалханоглу, 76), Джеко (Лукаку, 76), Мартинес (Корреа, 76).

“Бенфика”: Влаходимос, Жилберто (Нерес, 46), Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Мариу (Скьеллеруп, 89), Рафа Силва (Невеш, 80), Эурснес, Шикинью (Муса, 80), Флорентину, Рамуш (Гедеш, 74).

Не пропустите: "Реал" победил "Челси" в Лиге чемпионов.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Интер М Бенфика Лига Чемпионов
Популярные новости
Лига чемпионов Новости футбола Сегодня, 17:09 Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 17:02 "Манчестер Сити" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов
Фото: твиттер "Аль-Хилаля"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:18 Клуб Роналду проиграл в чемпионате Саудовской Аравии
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:58 "Реал" уверенно победил "Челси" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен Новости футбола 17 апр 2023, 16:55 "Ливерпуль" одержал разгромную победу в Премьер-лиге
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола 17 апр 2023, 12:25 Лапорта ответил на вопрос о возможном возвращении Месси в "Барселону"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:16 Главные новости дня: 19 апреля Новости футбола Сегодня, 17:09 Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 17:06 Победа "Реала", проход "Манчестер Сити", вылет "Баварии": результаты Лиги чемпионов 18 и 19 апреля Новости футбола Сегодня, 17:02 "Манчестер Сити" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:58 "Интер" прошел "Бенфику" в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:42 Стала известна возможная зарплата Месси в "Барселоне" Новости футбола Сегодня, 16:30 "Челси" отказался от кандидатуры экс-тренера сборной Испании Новости футбола Сегодня, 16:15 В Испании вынесли решение по матчу "Эльче" - "Барселона" Новости футбола Сегодня, 15:55 "Бавария" вступила в борьбу за датского суперталанта Новости футбола Сегодня, 15:42 Ветеран "Челси" назвал проблемы команды
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 20 апр 2023 Прогноз на матч Севилья - Манчестер Юнайтед 20 апреля 2023 года Футбол 20 апр 2023 Прогноз на матч Юнион Сен-Жиллуа - Байер 20 апреля 2023 года Футбол 21 апр 2023 Прогноз на матч Аугсбург - Штутгарт 21 апреля 2023 года Футбол 21 апр 2023 Прогноз на матч Верона - Болонья 21 апреля 2023 года