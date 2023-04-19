"Интер" прошел "Бенфику" в Лиге чемпионов

В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов миланский “Интер” на своем поле сыграл вничью с лиссабонской “Бенфикой” со счетом 3:3, но пробился в полуфинал по сумме двух встреч.

У итальянцев забивали Николо Барелла, Лаутаро Мартинес и Хоакин Корреа. За гостей отличились Фредрик Эурснес, Антониу Силва и Петар Муса.

В ½ финала “Интер” сыграет с “Миланом”.

“Интер” Италия – “Бенфика” Португалия - 3:3 (1:1) - первый матч - 2:0

Голы: Барелла, 14 - 1:0, Эурснес, 38 - 1:1, Мартинес, 65 - 2:1, Корреа, 78 - 3:1, Антониу Силва, 86 - 3:2, Муса, 90+5 - 3:3

“Интер": Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони (Д`Амброзио, 80), Димарко (Гозенс, 80), Мхитарян, Брозович, Барелла (Чалханоглу, 76), Джеко (Лукаку, 76), Мартинес (Корреа, 76).

“Бенфика”: Влаходимос, Жилберто (Нерес, 46), Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Мариу (Скьеллеруп, 89), Рафа Силва (Невеш, 80), Эурснес, Шикинью (Муса, 80), Флорентину, Рамуш (Гедеш, 74).

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