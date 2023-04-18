"Реал" уверенно победил "Челси" в Лиге чемпионов

В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов мадридский “Реал” на выезде обыграл лондонский “Челси” со счетом 2:0 и вышел в полуфинал.

Победу королевскому клубу принес Родриго Гоэс, который сделал дубль. Украинский полузащитник “аристократов” Михаил Мудрик вышел на замену на 68-й минуте и получил желтую карточку.

В полуфинале “Реал” сыграет с победителем пары “Бавария” - “Манчестер Сити” (первый матч - 0:3).

“Челси” Англия – “Реал” Испания - 0:2 (0:0) - первый матч - 0:2

Голы: Родриго, 58 - 0:1, Родриго, 80 - 0:2

“Челси”: Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Чалоба, Фофана, Кукурелья (Мудрик, 68), Ковачич, Канте, Галлахер (Жоау Феликс, 67), Фернандес (Стерлинг, 67), Хавертц (Маунт, 77).

“Реал”: Куртуа, Карвахаль (Начо, 82), Алаба (Рюдигер, 46), Милитао, Камавинга, Модрич, Кроос (Себальос, 76), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81), Бензема (Тчуамени, 71).

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