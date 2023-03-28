"Интер" продлит контракты с двумя основными игроками

Миланский “Интер” согласовал условия новых контрактов с голландским защитником Стефаном де Вреем и турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, новое соглашение голландца будет рассчитано до лета 2025 года с зарплатой в четыре миллиона евро в год. Контракт турка будет действовать до лета 2027 года и он будет получать шесть миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 29-летний Чалханоглу провел 36 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. На счету 31-летнего де Врея один забитый мяч в 24 поединках.

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