"Интер" отказался от подписания хавбека "Ливерпуля"

“Интер” отказался подписывать полузащитника “Ливерпуля” и сборной Гвинеи Наби Кейта, сообщает FC Inter News.

По сведениям источника, представитель хавбека предлагал его услуги руководству итальянского клуба. Впрочем, итальянцы посчитали, что футболист часто получает травмы, а также требует слишком высокую зарплату.

Напомним, что контракт африканца с мерсисайдцами истекает ближайшим летом. Таким образом, он сможет сменить клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что Кейта входит в сферу интересов дортмундской “Боруссии”.

В нынешнем сезоне 28-летний Кейта провел за “Ливерпуль” 13 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи.

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