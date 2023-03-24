"Интер" нашел нового нападающего в Серии А
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Риккардо Орсолини/Автор неизвестен
“Интер” проявляет интерес к нападающего “Болоньи” Риккардо Орсолини, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, миланский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Летом форварда можно будет купить по сниженной цене, так как его контракт с клубом истекает через год.
В нынешнем сезоне 26-летний Орсолини провел за “Болонью” 25 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи.
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