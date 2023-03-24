Мартинес рассказал о вкладе Роналду в игру сборной Португалии

По мнению главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса, Криштиану Роналду имел решающую роль в успехе команды в матче отбора ЧЕ-2024 против Лихтенштейна (4:0).

Напомним, что в этой игре португалец оформил дубль.

После матча наставник португальцев выразил гордость своим игрокам, отметив их высокий уровень мотивации и усердия на тренировках.

Он также признал важность Роналду как опытного лидера для команды, и благодарен ему за помощь в этом новом эпизоде футбольной истории Португалии.