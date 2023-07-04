"Интер Майами" может подписать еще одну легенду "Барселоны"

Бывший футболист “Барселоны” Андрес Иньеста может перейти в “Интер Майами”, сообщает радиостанция Rac1.

По сведениям источника, футболист ведет переговоры с американским клубом. Испанец является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно. Также игроком интересуется один из клубов из Саудовской Аравии.

39-летний Иньеста является воспитанником “Барселоны”. Он выступал за каталонский клуб с 2002 по 2018 год. Последним клубом футболиста был японский “Виссел Кобе”, за который он провел 134 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 25 результативных передач.

Напомним, что ранее “Интер Майами” на правах свободных агентом подписал защитника Жорди Альбу и нападающего Лионеля Месси. Кроме того, американский клуб ведет переговоры с бывшим полузащитником “Барселоны” Серхио Бускетсом.

“Интер Майами”, набрав в 19 матчах 16 очков, занимает последнее, 15-е место, в турнирной таблице Восточной Конференции. От зоны плей-офф клуб отстает на 10 очков.