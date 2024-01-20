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Интер Майами играет вничью в первом матче 2024 года. Все экс-игроки Барселоны были на поле

Новости футбола Сегодня, 02:31
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Интер Майами играет вничью в первом матче 2024 года. Все экс-игроки Барселоны были на поле Интер Майами играет вничью в первом матче 2024 года. Все экс-игроки Барселоны были на поле

Интер Майами продолжает подготовку к предстоящему сезону и сегодня ночью их ждал первый матч в текущем году. Их соперником стала сборная Сальвадора, к которым они отправились в гости.

Матч получился довольно интересным, но вот голов болельщики так и не увидели и команды расписали нулевую ничью.

Товарищеские матчи
Сальвадор – Интер Майами 0:0

Экс-игроки Барселоны, которые встретились вновь в американском клубе все вышли в стартовом составе. Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Хорди Альба отыграли первый тайм, но в перерыве были заменены на партнеров.

Во вторник команда Месси проведёт еще один товарищеский матч, в этот раз против соотечественников ФК Даллас, а после этого отправится в Саудовскую Аравию, где встретится с командой Неймара Аль-Хилялем, а также Аль-Насром с Роналду.

До начала сезона, который открывает матч Интер Майами против Реал Солт-Лейк 22 февраля, команда Дэвида Бекхэма еще побывает в Гонконге и Японии, а завершит подготовку к сезону матчем на домашней арене.

Связанные команды и лиги
Интер Майами МЛС США
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