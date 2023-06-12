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"Интер" и "Барселона" могут совершить обмен футболистами

Новости футбола Сегодня, 17:55
"Интер" и "Барселона" могут совершить обмен футболистами Фото: инстаграм Франка Кессье/Автор неизвестен

"Интер" и "Барселона" ведут переговоры об обмене футболистами в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику каталонцев Франку Кессье и готов отдать в обмен на него защитника Дензела Думфриса и нападающего Хоакина Корреа. Впрочем, данный вариант не устроил “Барселону”, которая хочет получить полузащитника Марцело Брозовича.

В нынешнем сезоне 26-летний Кессье провел за “Барселону” 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. 30-летний Брозович забил три гола и отдал шесть результативных передач в 40 матчах за “Интер”.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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