Интер хочет подписать Скальвини

Интер может оформить трансфер молодого защитника Аталанты Джорджо Скальвини в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttosport.

Селекционный департамент считает футболиста главной трансферной целью команды.Сумма трансфера за талантливого центрального защитника Аталанты и сборной Италии может составить 40 миллионов евро.

Ранее была информация о том, что Джорджо также интересуются некоторые команды из английской Премьер Лиги.

Отметим, что 20-летний футболист является воспитанником клуба из Бергамо. К матчам за первую команду стал привлекаться в сезоне 2021/2022. С тех пор защитник провел в составе Аталанты 69 матчей, в которых забил 4 гола и три раза ассистировал партнерам. Также на счету Скальвини 7 матчей в футболке сборной Италии.

Контракт Джорджо с Аталантой действует до лета 2027-го года, а значит потенциальному покупателю придется выложить за него значительную сумму.

Ранее мы сообщали, что футболист находится на радарах Ливерпуля.