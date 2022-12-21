"Интер" хочет переманить опытного защитника "Ромы"

Миланский “Интер” проявляет интерес к английскому защитнику римской “Ромы” Крису Смоллингу, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, миланцы уже начали переговоры с футболистом, контракт которого с римлянами истекает следующим летом. Таким образом, англичанин может достаться “нерадзурри” бесплатно. Впрочем, римский клуб надеется подписать и с игроком новый контракт.

В нынешнем сезоне 33-летний Смоллинг провел за “Рому” 21 матч и забил три гола.

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